إندونيسيا تتصدر.. 1.4 مليون معتمر قدموا للمدينة حتى يوم أمس

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كشفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، أن عدد المعتمرين والزائرين، الذين قدموا للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال الربع الأول من هذا العام ومع بداية موسم العمرة بلغ 1,486,880 معتمراً.



وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنه قد غادر منهم 1,108,000 معتمر, وتبقى 378,880 معتمراً بالمدينة المنورة حتى يوم أمس.

وأظهرت الإحصائية أعداد المعتمرين الأكثر قدوماً للمدينة المنورة، من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة لهذا العام كالتالي:



1- إندونيسيا الأعلى عدداً بواقع 449,696 معتمراً.

2- باكستان بإجمالي 287,793 معتمراً.

3- الهند بواقع 189,052 معتمراً.

4- العراق بإجمالي المعتمرين العراقيين 122,557 معتمراً .

5- بنجلاديش بإجمالي قدره 76,946 معتمراً.

وأشارت الوكالة إلى أن جميعهم زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه وسط منظومة من الخدمات المقدمة لراحة قاصدي المسجد النبوي.

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