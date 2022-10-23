مع حلول الشتاء.. كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا؟

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مع حلول الشتاء، ونشاط التقلبات الجوية، تنشط الإنفلونزا التي تعرف أنها عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر وتصيب جميع الفئات العمرية، ولذلك يُنصح بأخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية منها والحد من انتشارها.

وبالرغم أن جميع الأشخاص مستهدفون من الإنفلونزا، فإن النساء الحوامل والأطفال، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، هم الأكثر احتياجًا للقاح، إذ إنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة قد تودي بحياتهم جراء الإصابة بالإنفلونزا.

وتشتمل قائمة الأمراض المزمنة الواجب على أصحابها التطعيم ضد الإنفلونزا: “أمراض القلب والربو والسكري وضعف المناعة وأمراض الجهاز العصبي والكلى والكبد، والمصابون بالسمنة المفرطة، إضافة إلى ذلك فإن الممرضين ومرافقي المرضى هم أيضًا من ضمن الفئات الأكثر احتياجًا للقاح”.

ممنوعون من أخذ لقاح الإنفلونزا

ويمتنع أخذ لقاح الإنفلونزا حال وجود أي عدوى حادة أو مرض مصحوب بارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة، وتتشكل قائمة الممنوعين عن اللقاح، بحسب وزارة الصحة، من الفئات التالية:

– أصحاب الحساسية الشديدة من البيض.

– من لديهم حساسية شديدة للقاح الإنفلونزا.

– المصابون بمتلازمة غيلان باريه.

– الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

– الأشخاص الذين لديهم ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة، ويمكنهم أخذ اللقاح بعد أن تستقر حرارتهم.

الوقت المناسب لأخذ لقاح الإنفلونزا؟

عادة ما يتوفر اللقاح بشكل مكثف في شهر أكتوبر من كل عام، إذ تكثر الإصابة بالإنفلونزا خلاله، ويمكنك أن تتلقى اللقاح فيه أو أي وقت آخر، إذ تستمر الفيروسات المسببة للإنفلونزا في الانتشار حتى شهر يناير وأحيانًا طوال العام.

وتوفر وزارة الصحة التطعيم في جميع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لها.

كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا؟

هذا ويعد لقاح الإنفلونزا آمنًا وفعالًا في الوقاية منها، غير أنه أحيانًا لا يفلح في ذلك، فقد يصاب الحاصل على التطعيم بها وتكون إصابته في هذه الحالة خفيفة على عكس غير الملقحين.

ويفضل حتى تكون في مأمن من الإصابة أن تتخذ إجراءات وقائية إضافة إلى أخذ اللقاح، خلال فصول انتشار الفيروسات المسببة لها، مثل لبس الكمامة والمداومة على تعقيم اليدين وعدم مخالطة المصابين بها.