ماذا تعرف عن فرقة «النسور الصارخة» الأمريكية المنتشرة في أوروبا

تواصل – فريق التحرير:

تمركزت الفرقة 101 الأمريكية المحمولة جوا، على حدود أراضي الناتو على بعد حوالي ثلاثة أميال فقط من حدود رومانيا مع أوكرانيا، رغم تصريحات البيت الأبيض المتكررة، بأن أمريكا لن تشارك في الحرب.

النسور الصارخة قدرة فريدة

وتعرف الفرقة 101 باسم “النسور الصارخة” وهي كما قائدها جون لوباس: “قدرة فريدة من قدرات أمريكا على الهجوم الجوي”؛ ووصلت الفرقة إلى أوروبا منذ أيام مضت، وذلك للمرة الأولى منذ 80 عاما.

من جانبه،صرح العقيد إدوين ماثيديس قائد فريق اللواء القتالي الثاني بأنه وقواته كانوا أقرب قوات أميركية للقتال في أوكرانيا، وكانوا يراقبون عن كثب القوات الروسية ويضعون أهدافا للتدرب.

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ماذا تفعل “النسور الصارخة”؟

يبلغ قوام “النسور الصارخة” 4700 ألف جندي، كما صرح قائد الفرقة جون لوباس، الذي أضاف: “نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو”.

أقامت القوات الأميركية موقعا في القاعدة الجوية للجيش الروماني. وإجمالاً تم نشر حوالي 4700 جندي من القوة 101 المحمولة جواً لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأجرت قوات الفرق 101، تدريبات تحاكي الحرب، قصف خلالها أهدافا ضمن مناورة هجومية برية وجوية مشتركة، بهدف إعادة تشكيل المعارك التي تخوضها القوات الأوكرانية كل يوم ضد القوات الروسية عبر الحدود مباشرة، في رسالة واضحة لموسكو.