الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير عاجل من «الحياة الفطرية»: توقفوا عن إطعام قرود البابون
“الزراعة” تطرح 4 فرص استثمارية في متنزه ثادق بالرياض.. تعرف عليها
وزير التجارة يُعيّن سامي الحسيني محافظًا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تحذير مهم من «المرور» لقائدي المركبات على الطرقات
‏هل المكافآت الجامعية تعتبر ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها؟.. «حساب المواطن» يجيب
استشهاد فلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تحذير عاجل من «الحياة الفطرية»: توقفوا عن إطعام قرود البابون

تحذير عاجل من «الحياة الفطرية»: توقفوا عن إطعام قرود البابون

تحذير عاجل من «الحياة الفطرية»: توقفوا عن إطعام قرود البابون
٠٥:٢٣:٥١ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن “برنامج تقييم أضرار تزايد وانتشار قرود البابون وإيجاد الحلول المستدامة”، يسير وفق الخطة الموضوعة، ويتم بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، ويضم البرنامج مجموعة من الخبراء حول العالم.

وأكد المركز أنه قطع شوطا كبيرا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الموازية العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل إطلاق الحملات التوعوية بالتوقف عن إطعام القرود في المناطق المتضررة، ونشر الوعي بالممارسات المثلى لتجنب أخطارها، وتخصيص فرق ميدانية للاستجابة السريعة للبلاغات، والحد من إتاحة النفايات الغذائية التي تشكل بؤرا لتجمعها.

وقال المركز عبر بيان له اليوم (الأحد) نشره عبر حسابه على “تويتر”، إنه وبعد الانتهاء من تحديد أفضل الحلول، سيعمل المركز على تطبيقها في المناطق المتضررة مع الحرص على ألا تكون حلولا مؤقتة، بل أن تكون حلولا جوهرية مستدامة تم الوصول إليها من خلال التشخيص الدقيق والمعالجة الشاملة لتعالج المشكلة من جذورها.

بيان عاجل من «الحياة الفطرية» عن كائن غريب ظهر في متنزه المربع بأحد رفيدة

ولأن مشكلة تزايد أعداد قرود البابون مشكلة قديمة متعددة الأبعاد يبلغ عمرها عقودا، أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن معالجتها تحتاج تضافر الجهود، وأن المواطن هو صاحب الدور الأهم في علاجها من خلال إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة ذات الأثر الأساسي على سلوك الحيوان وتضخم أعداده، وذلك من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتوقف عن إطعامها في الأحياء السكنية والطرق العامة لوقف جذبها للمناطق المأهولة بالسكان.

من جانب آخر، يتسبب صيد وتسميم المفترسات مثل الضباع والذئاب العربية في اختلال التوازن البيئي الذي أثر على موازنة مجموعات قرود البابون في نطاق توزيعها الطبيعي، فيما دعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن بؤر تجمع قرود البابون عبر منصة “فطري”.

بعد تداول صور لـ جماجم ظباء.. بيان لـ “الحياة الفطرية”

الكلمات الدلالية:
الحياة الفطرية السعودية تحذير من الحياة الفطرية قرود البابون

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: فيروس «إنفلونزا الخنازير» بدأ ينحسر تدريجياً بعد بلوغ ذروته

«الصحة»: فيروس «إنفلونزا الخنازير» بدأ ينحسر تدريجياً بعد بلوغ ذروته

١٠:٠٢ م، الأثنين، ١٢ فبراير ٢٠١٨
«حساب المواطن» يوضح خطوات وآلية تغيير رقم «الجوال»

«حساب المواطن» يوضح خطوات وآلية تغيير رقم «الجوال»

١٠:٥٥ م، الأربعاء، ١٨ أغسطس ٢٠٢١
الدخيل لقطاعات التعليم: التزموا بالتسلسل الإداري

الدخيل لقطاعات التعليم: التزموا بالتسلسل الإداري

١١:٥٠ ص، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥
د. الربيعة: جهود المملكة الإنسانية شملت 165 دولة بنحو 94 مليار دولار

د. الربيعة: جهود المملكة الإنسانية شملت 165 دولة بنحو 94 مليار دولار

٠٤:٠٣ م، الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *