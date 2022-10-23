“الزراعة” تطرح 4 فرص استثمارية في متنزه ثادق بالرياض.. تعرف عليها

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أعلنت وزارة الزراعة طرح 4 فرص استثمارية بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته في متنزه ثادق الوطني في مدينة الرياض، دعمًا للنشاط البيئي والترفيهي في المنطقة.

وأوضحت أن الغرض من الاستثمار هو الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته ودعم النشاط الترفيهي في المنطقة.

وأشارت إلى أن نوع النشاط هو “دعم النشاط البيئي الترفيهي”

أما عن الفرص الاستثمارية المتاحة فهي :

1 – موقع رقم (1) 300 ألف متر مربع

2 – موقع رقم (2) 312 ألف متر مربع

3 – موقع رقم (3) 219 ألف متر مربع

4 – موقع رقم (4) 58 ألف متر مربع.

وأكدت أن آخر موعد لتسليم العروض هو 25 جمادي الثاني 1444 هجريا، وموعد فتح المظاريف هو 26 جمادي الثاني من نفس العام.

وأضافت: “لشراء كراسة الشروط والمواصفات يرجى التقدم لمقر وزارة البيئة والزراعة مخرج “12” وكالة الخدمات المشتركة أو فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

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