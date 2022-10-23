‏هل المكافآت الجامعية تعتبر ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها؟.. «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

رد برنامج حساب المواطن على بعض الاستفسارات بشأن الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها طلاب الجامعات، وخطوات الإفصاح عنها.

وقال البرنامج إن مكافآت الطلاب تعتبر ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” ثم الضغط على “إضافة دخل”.

الإفصاح عن المكافأة الجامعية

وأضاف أنه يمكن الإفصاح عن المكافأة الجامعية من خلال حساب المواطن، وذلك باختيار نوع الدخل “غير ذلك”، ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

والأسبوع الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

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