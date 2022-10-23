استشهاد فلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني، اليوم، على يد الاحتلال الصهيوني في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، واصفة عملية اغتيال الفلسطيني تامر الكيلاني بـ«جريمة حرب» و«جريمة ضد الإنسانية» تضاف لجرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية, وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وصولًا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهيونيين.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال ، وذلك على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك، يتعرض لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

فيما أجبرت قوات الاحتلال مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك تجنبًا لدفع تكاليف باهظة بعد تهديده بدفع مبلغ 400 ألف شيقل في حال هدمته جرافات الاحتلال.

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