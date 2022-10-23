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بلد عربي يسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات الكوليرا

بلد عربي يسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات الكوليرا

بلد عربي يسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات الكوليرا
٠٤:٤٥:٣٥ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، ثلاث حالات وفاة جديدة بوباء الكوليرا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 حالات.

وقالت الوزارة في تقرير، اليوم، نشرته “الوكالة الوطنية للإعلام”، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، مما أدى إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 239.

الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الوباء

وكان وزير الصحة العامة اللبناني، الدكتور فراس الأبيض، أكد أول أمس الجمعة، أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة اللبنانية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا في البلاد كبيرة جدًا، مشيرًا إلى تلقي بيروت وعدًا بتأمين اللقاح المضاد للكوليرا، خلال فترة أسبوع إلى عشرة أيام.

يذكر أن لبنان سجل في الخامس من الشهر الجاري أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال البلاد منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا.

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الكلمات الدلالية:
كوليرا لبنان وزارة الصحة العامة اللبنانية وزارة الصحة في لبنان

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