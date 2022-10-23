تحذير مهم من «المرور» لقائدي المركبات على الطرقات

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حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائدي السيارات من عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات تجنبًا للحوادث.

وقالت الإدارة في إفادة على حسابها بـ”تويتر”، إن “المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة لتفادي وقوع الحوادث المرورية”.

الارتباك المروري

ومؤخرًا، حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في الارتباك المروري.

وقال المرور: “تجنب السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

3- مشادة حادث على الطريق.

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