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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12006 نقاط والتداولات 5.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12006 نقاط والتداولات 5.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12006 نقاط والتداولات 5.2 مليارات ريال
٠٤:٣٧:٤٩ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 42.91 نقطة ليقفل عند مستوى 12006.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

أسهم الشركات

وكانت أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وشمس، وفيبكو، ومتطورة، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، وصناعة الورق، وكيمانول، وساب، وإسمنت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 8.33%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، وجبل عمر الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 258.35 نقطة ليقفل عند مستوى 20004.55 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 22.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1813 صفقة.

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الأسهم الأسهم السعودية الشركات السعودية مؤشر الأسهم السعودية

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