الموارد البشرية: مبادرة ولي العهد تسهم في توطين سلاسل الإمداد

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة التنمية والموارد البشرية، اليوم الأحد، إن مبادرة سمو ولي العهد، حفظه الله، تسهم في توطين سلاسل الإمداد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت الوزارة أن “المملكة العربية السعودية تهدف من خلال مبادرة جسري التي أعلن عنها سمو ولي العهد حفظه الله إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية، والتي سوف تساهم في توطين سلاسل الإمداد”.

وتابعت أن ذلك “يعزز نمو القطاع الخاص ويخلق المزيد من فرص العمل وإمكانية تنمية قدرات الكوادر الوطنية”.

نمو القطاع الخاص

وفي وقت سابق الأحد، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكّد سمو ولي العهد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة.

وتابع أن هذا الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. كما أنها ستُسهم من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030م.

وتهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة.

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