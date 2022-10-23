شاهد.. اشتباكات بين قوات الباسيج الإيرانية وطلاب جامعة «شريف»

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الاحتجاجات الإيرانية، اليوم، تصاعدًا خطيرًا حيث اشتبكت قوات الباسيج الإيرانية، مع طلاب جامعة “شريف” الصناعية، أثناء تظاهرات نظمها الطلاب داخل حرم الجامعة.

مظاهرات طلابية في جامعات إيران

يأتي هذا في وقت انطلقت فيه مظاهرات طلابية، اليوم الأحد، في عدد من الجامعات الإيرانية منها جامعة «شريف» الصناعية و«علامة طباطبائي» في طهران، وجامعة كرج الحرة.

إضراب عام للمعلمين في جميع المدارس

فيما بدأ اليوم الإضراب العام للمعلمين في مدارس إيران، تضامنًا مع الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، وتنديدًا بعمليات القتل التي وقعت في الأسابيع الماضية، خاصة قتل الطلاب، وحضر المعلمون في المدارس لكنهم رفضوا دخول الفصول الدراسية.

وبالتزامن مع إضراب المعلمين في جميع أنحاء إيران، تم اعتقال الأمين العام لقناة المعلمين في محافظة خوزستان، شمالي البلاد اليوم السبت.

وفي إشارة إلى انتفاضة الشعب الإيراني والإضرابات في القطاعات الصناعية، أعلن نائب رئيس نقابة الألبسة أن مبيعات الملابس في البلاد تراجعت إلى الصفر في الشهر الماضي.

170 طبيبًا يدينون قمع الاحتجاجات في إيران

يأتي هذا في الوقت الذي أدان فيه أكثر من 170 طبيب قلب في إيران قمع الاحتجاجات الجارية في البلاد، وطالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة مرتكبي عمليات القتل الأخيرة، وتعطيل نشاط شرطة الأخلاق، والسماح بالتظاهر والاحتجاج وحرية تكوين الأحزاب في إيران.

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