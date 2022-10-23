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«الملك فهد للبترول» تفتح التسجيل لحضور اليوم المفتوح للتوظيف
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«الملك فهد للبترول» تفتح التسجيل لحضور اليوم المفتوح للتوظيف

«الملك فهد للبترول» تفتح التسجيل لحضور اليوم المفتوح للتوظيف

«الملك فهد للبترول» تفتح التسجيل لحضور اليوم المفتوح للتوظيف
٠٣:٤٢:٤٥ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل لحضور اليوم المفتوح للتوظيف بالجامعة.

وقالت في حسابها على تويتر، إن اليوم المفتوح للتوظيف في الجامعة سينطلق يوم 31 أكتوبر ويستمر حتى 3 نوفمبر، ويعد فرصة مميزة للباحثين عن عمل.

وأوضحت أن الدخول في اليوم الأول والثاني مخصص لطلاب وخريجي الجامعة وكلية المجتمع بالدمام.

وظائف جامعة الملك فهد للبترول

وقبل أيام، أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنها قررت قبول 25% من الطلاب والطالبات المتميزين دون أي اختبارات.

وأوضحت الجامعة، أنه اهتمامًا بالمتميزين والمتفوقين، فإنها قررت قبول 25% من الطلاب والطالبات ممن حصلوا على 99 نقطة فأكثر في اختبار القدرات دون إجراء أي اختبار لهم.

وأكدت أنه سيتم قبول هؤلاء الطلاب دون الحاجة إلى اختبارات أخرى، حيث يصل عددهم حاليًا 25% من المقبولين، بالإضافة إلى مسار القبول المباشر للفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية، ومسار القبول عبر اختبار أس أى تي (SAT) ومسار القبول الاعتيادي.

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الكلمات الدلالية:
التوظيف جامعة الملك فهد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فرص عمل وظائف

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