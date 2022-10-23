هيئة الاتصالات تطلق دليل المنتجات التقنية المحلية.. وتكشف الأهداف

‏‎تواصل – فريق التحرير:

أطلقت هيئة الاتصالات دليل المنتجات التقنية المحلية لتسهيل الوصول إليها، وتمكينها وتعزيز موثوقيتها وتنافسيتها.

وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل وما يحتويه هو عبارة عن قائمة استرشادية للمنتجات التقنية المحلية التي تقدمها الشركات العاملة في المملكة المسجلة في منصة تك، ولا تمثل هذه القائمة الخدمات التي تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن ضرر مباشر أو غير مباشر

وأضافت: وعليه لا تتحمل هذه الهيئة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام أو نشر هذا الدليل ومحتوياته، ولا يمثل هذا الدليل اعتمادًا من هذه الهيئة للمنتجات المدرجة فيه ولا يعد ملزماً للهيئة بأي شكل من الأشكال.

أهداف إطلاق الدليل:

1- تسهيل الوصول لكافة المنتجات المطورة محليًا.

2- رفع الوعي بها وبموثوقيتها وتنافسيتها.

3- تحقيق استراتيجية الهيئة في تطوير المنتجات.

ماذا يتضمن الدليل؟

يتضمن 88 منتجًا تشمل (69 منتجًا برمحيًا و14 منتجًا للتقنيات الناشئة و5 منتجات لأجهزة تقنية المعلومات)

حجم سوق المنتجات التقنية المحلية

623 ألف عميل محلي، و690 ألف عميل دولي، و28 جولة تنشر فيها المنتجات، و415 مليون ريال إجمالي متوسط الإيرادات السنوية.

اقرأ أيضًا:

تعميم من هيئة الاتصالات لتقديم مقترحات حول وثيقة تنظيمات حماية البنية التحتية

«تهديد حقيقي».. هيئة الاتصالات الحكومية الأمريكية تطالب بوقف صفقة بيع «تويتر» لـ«إيلون ماسك»

الطيران المدني وهيئة الاتصالات: الملاحة الجوية بالمملكة آمنة من التداخلات مع شبكات 5G