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وهذه عقوبته.. شرطة عسير تقبض على مقيم نَقَل مخالفين لنظام أمن الحدود

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وهذه عقوبته.. شرطة عسير تقبض على مقيم نَقَل مخالفين لنظام أمن الحدود

وهذه عقوبته.. شرطة عسير تقبض على مقيم نَقَل مخالفين لنظام أمن الحدود

وهذه عقوبته.. شرطة عسير تقبض على مقيم نَقَل مخالفين لنظام أمن الحدود
٠٣:٠٣:٣٧ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير، أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية لنقله مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لإيوائه في شقة سكنية مستأجرة من قبله بإقامة مزورة 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في محافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

15 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال.. عقوبة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
شرطة عسير عسير نظام امن الحدود نقل مخالفين

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