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مقتل طيارَين اثنين في حادث تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا

مقتل طيارَين اثنين في حادث تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا

مقتل طيارَين اثنين في حادث تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا
٠٢:٥٨:٠١ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام روسية، عن مقتل طيارَين في حادث تحطم طائرة من طراز سوخوي 30 في سيبيريا بعد اصطدامها بمبنى سكني.

وأوضحت تقارير عسكرية، أن طائرة عسكرية سقطت اليوم على مبنى سكني في إيركوتسك جنوبي سيبيريا.

الطائرة سقطت خلال طلعة تدريبية بمدينة ايركوتسك

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، مصرع طيارين في تحطم مقاتلة من طراز سوخوي 30 خلال طلعة تدريبية بمدينة ايركوتسك.

وقال حاكم مقاطعة إيركوتسك، إن الطائرة العسكرية سقطت على مبنى من طابقين في إيركوتسك جنوبي سيبيريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي بحث مع نظيره الفرنسي إمكانية استخدام أوكرانيا لقنبلة نووية واتهام روسيا.

يأتي هذا بعد أيام، من مصرع 13 شخصًا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال حتفهم إثر تحطم طائرة حربية روسية من طراز سوخوي، بمبنى سكني في مدينة ييسك الواقعة على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود الأوكرانية.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فقد كانت المقاتلة في طلعة تدريبية وقد تمكن طياراها من النجاة بعد أن قذفا نفسيهما منها، مرجعة أسباب الحادث إلى «خلل فني».

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الكلمات الدلالية:
حادث تحطم مقاتلة سقوط طائرة سيبيريا مدينة ايركوتسك

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