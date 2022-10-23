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هل يمكن إصدار قرار شركاء إلكتروني لشركة أُنشئت يدويًا ؟ «التجارة» توضح

هل يمكن إصدار قرار شركاء إلكتروني لشركة أُنشئت يدويًا ؟ «التجارة» توضح

هل يمكن إصدار قرار شركاء إلكتروني لشركة أُنشئت يدويًا ؟ «التجارة» توضح
٠٢:٤٩:٢٣ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة، أنه يمكن إصدار قرار شركاء إلكتروني إذا كان عقد تأسيس الشركة أنشئ بشكل يدوي.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه يمكن إصدار قرار شركاء إلكتروني إذا كان عقد تأسيس الشركة أنشئ بشكل يدوي، على النحو التالي:

1 – تحديث بيانات عقد الشركة إلكترونيًا.

2 – الدخول على الخدمة من قرارات الشركاء والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الإجابة على سؤال أحد المستفيدين قال فيه : «هل استطيع إصدار قرار شركاء إلكتروني إذا كان عقد تأسيس الشركة أنشئ بشكل يدوي».

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 مليون جولة لمراقبة أسعار السلع خلال 9 شهور

في الوقت نفسه، كشفت وزارة التجارة عن إجراء مليون عملية لمراقبة أسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع بمختلف المناطق خلال الـ9 أشهر الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بـ656248 جولة رقابية و35476 زيارة ميدانية لرصد الأسعار، وقد ضبطت المخالفات التجارية وأوقعت العقوبات الفورية على المخالفين، مشيرة إلى أنه تم إجراء 111 ألف عملية شهريًا من يناير إلى سبتمبر مؤكدة أنم تم إجراء 3.7 عملية يوميًا خلال العام الجاري.

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الكلمات الدلالية:
أسعار السلع عقد تأسيس الشركة قرار شركاء إلكتروني وزارة التجارة

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