تقويم التعليم: نتيجة الاختبار الرقمي تكون بعد تأديته بـ 3 إلى 5 أيام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، أن نتائج الاختبارات الرقمية تعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله عن موعد ظهور نتيجة الاختبارات.

نتائج الاختبارات الرقمية

وقالت الهيئة ردًا على السؤال: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل”.

وأضافت: “وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك”.

نبذة عن الاختبار

و​​​​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

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