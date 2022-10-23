تقويم التعليم: نتيجة الاختبار الرقمي تكون بعد تأديته بـ 3 إلى 5 أيام
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، أن نتائج الاختبارات الرقمية تعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله عن موعد ظهور نتيجة الاختبارات.
نتائج الاختبارات الرقمية
وقالت الهيئة ردًا على السؤال: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل”.
وأضافت: “وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك”.
نبذة عن الاختبار
ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.
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