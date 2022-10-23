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تقويم التعليم: نتيجة الاختبار الرقمي تكون بعد تأديته بـ 3 إلى 5 أيام
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تقويم التعليم: نتيجة الاختبار الرقمي تكون بعد تأديته بـ 3 إلى 5 أيام

تقويم التعليم: نتيجة الاختبار الرقمي تكون بعد تأديته بـ 3 إلى 5 أيام

تقويم التعليم: نتيجة الاختبار الرقمي تكون بعد تأديته بـ 3 إلى 5 أيام
٠٣:٢٤:٢٧ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، أن نتائج الاختبارات الرقمية تعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله عن موعد ظهور نتيجة الاختبارات.

نتائج الاختبارات الرقمية

وقالت الهيئة ردًا على السؤال: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل”.

وأضافت: “وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك”.

نبذة عن الاختبار

و​​​​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

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