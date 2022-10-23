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مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة التاسعة عشر لمزارعي القمح
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مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة التاسعة عشر لمزارعي القمح

مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة التاسعة عشر لمزارعي القمح

مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة التاسعة عشر لمزارعي القمح
٠٢:١٦:١٨ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة التاسعة عشر من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ.

كما أعلنت إغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

19 مليون ريال

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (19,155,423) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (10,568) طناً، وذلك لـ (21) مزارعاً.

وبلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (536,122) طناً لـ (1759) مزارعاً، وبلغ إجمالي ما تم صرفه (919,441,709) ريالات.

ونظراً لقرب إقفال الموسم، دعت المؤسسة، المزارعين لسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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