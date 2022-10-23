الغذاء والدواء تصدر الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات بعد تحديثه

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أصدرت هيئة الغذاء والدواء النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات (6.1) لتسهيل عمليات تصنيف المنتجات التي قد تخضع لتنظيمات وتشريعات قطاعات الهيئة.

ويهدف هذا الدليل لتقديم تصنيف حول منتجات معينة أو فئة من المنتجات من المنظور الحالي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وما إذا كان ينبغي أن تكون خاضعة للتنظيمات التشريعية والرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا سيما المنتجات التي يصعب تصنيفها والتي قد تكون على الخط الحدودي بين أنظمة قطاعات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما أن هذا الدليل لا يقدم أي معلومات حول تصنيف المخاطر الأجهزة والمنتجات الطبية ومن أجل ذلك قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطوير هذا الدليل الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات.

الهيئة تتكون من 4 قطاعات

وتتكون الهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل رئيس من أربعة قطاعات أبرزها هي قطاع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والعمليات حيث أن كل قطاع مسؤول عن المنتجات التابعة له بمتطلبات تنظيمية مختلفة بحسب المنتجات.

وتستقبل الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ تأسيسها عددًا كبيرا من الطلبات من الشركات الصانعة، يتعلق معظمها بما إذا كان يجب تصنيف المنتج كدواء

أو جهاز طبي أو غذاء. كما أن هناك أسباب أخرى وراء اصدار هذا الدليل من بينها تحديد المسار الرقابي والتنظيمي للمنتجات داخل قطاعات الهيئة. ل

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