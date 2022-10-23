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اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عموم أوكرانيا بسبب القصف الروسي
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اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عموم أوكرانيا بسبب القصف الروسي

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عموم أوكرانيا بسبب القصف الروسي

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عموم أوكرانيا بسبب القصف الروسي
٠١:٠٦:٣٢ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أوكرانية، أنه تم قطع الكهرباء عن أجزاء ومناطق مختلفة من البلاد، بسبب القصف الروسي.

تدمير 11 مسيرة روسية وإسقاط 3 مسيرات إيرانية

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تمكنت من تدمير 11 مسيرة روسية في منطقة ميكولايف وإسقاط 3 مسيرات إيرانية الصنع جنوبي البلاد.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن هجمات صاروخية جديدة تستهدف البنية التحتية للطاقة الكهربائية في فولن شمال غربي أوكرانيا.

اعتراض 18 صاروخا من أصل 33

وقال عمدة كييف: إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت عدة صواريخ روسية استهدفت العاصمة، وأنه تم اعتراض 18 صاروخا من أصل 33 صاروخا أطلقتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية.

روسيا تقوم بإبادة جماعية للأوكرانيين

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن الضربات على البنية التحتية الحيوية هي جزء من الإبادة الجماعية الروسية للأوكرانيين، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كثيرة من أوكرانيا بسبب القصف الروسي، الفتًا على تأكيد وزارة الخارجية الأمريكي أن كثير من الضربات الجوية التي استهدفت أوكرانيا نفذت بطائرات مسيرة إيرانية.

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وحذر رئيس الوزراء الأوكراني، من أن أوروبا قد تشهد موجات لجوء جديدة في حال استمر قصف روسيا لمنشآت الطاقة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنها ستتمكن أوكرانيا في نهاية الأمر من الحصول على 18 مليار يورو من التمويل الأوروبي.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إبادة جماعية إيران الطائرات المسيرة انقطاع الكهرباء روسيا كييف

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