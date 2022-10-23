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القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة في الرياض
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القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة في الرياض

القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة في الرياض

القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة في الرياض
١٢:٥١:٣٤ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة.

وأوضحت أن المقبوض عليهم، ضبط بحوزتهم على مركبتين مسروقتين، مؤكدة انه تم استردادهما.

وأكدت انه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العام لتتولى التحقيق.

القبض على شخص بحوزته كميات من المخدرات

في الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها ألقت القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، بحوزته (75,849) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الرياض سرقة محتويات شرطة الرياض منازل مهجورة

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