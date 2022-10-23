صندوق التنمية الزراعية يُطلق الرقم الموحد لخدمة المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

أطلق صندوق التنمية الزراعية، الرقم الموحد (920018388) لخدمة المستفيدين، بهدف تيسير وتسهيل التواصل مع العملاء ووصولهم للخدمات التي يقدمها الصندوق.

ويوفر الصندوق عبر الرقم الموحد الجديد، خدمة الرد على الاتصالات التي تشمل الرد على استفسارات المستفيدين حول المنتجات الائتمانية والخدمات المتنوعة التي يقدمها.

متاح على مدار أيام العمل

كما يوفر الاستفسار عن معاملات العملاء الحاليين أو تقديم خدمات الدعم الفني، إضافة إلى استقبال الاقتراحات أو البلاغات والشكاوى.

وسيكون الرقم الموحد متاحًا على مدار أيام العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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