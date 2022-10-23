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«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة
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«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة

«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة

«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة
١٢:٣١:٠٦ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 154 حالة، ووفاة واحدة.

وقالت إنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 820,334 حالة.

154 حالة تعافٍ

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 154 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 806,674حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9393 حالة وفاة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 120 حالة، ووفاة واحدة.

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الكلمات الدلالية:
إحصاءات كورونا إصابات كورونا كورونا وزارة الصحة وفيات كورنا

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