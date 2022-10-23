«التدريب التقني» يُعلن بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

موعد فترة التسجيل 1444هـ في مرحلة الدبلوم

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس خالد بركات، أن فترة التسجيل للفصل الثاني من العام 1444هـ في مرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية و المسائية، ستبدأ من اليوم الأحد الموافق 27 ربيع الأول 1444هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 2 ربيع الآخر 1444هـ.

التقديم متاح عبر بوابة القبول الموحد

وأكد أن التقديم سيكون متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل، مما يؤهلهم ليكونوا بنية أساسية تُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

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