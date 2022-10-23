رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمختلف التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1 – مساعد إداري ثالث:
– درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة «يُفضل خبرة 1 سنة».
2 – منسق إداري:
– درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.
– خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية ذات الصلة.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
1- مساعد إداري ثالث: ( اضغط هنا )
2- منسق إداري: ( اضغط هنا )
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