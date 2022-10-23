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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمختلف التخصصات
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمختلف التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمختلف التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمختلف التخصصات
١٢:٢٠:٢٤ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1 – مساعد إداري ثالث:

 – درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.

 – لا يشترط الخبرة المسبقة «يُفضل خبرة 1 سنة».

2 – منسق إداري:

 – درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.

 – خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية ذات الصلة.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

1- مساعد إداري ثالث: ( اضغط هنا )

2- منسق إداري: ( اضغط هنا )

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الكلمات الدلالية:
العلوم الصحية جامعة الملك سعود مختلف التخصصات وظائف شاغرة

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