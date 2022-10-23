رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمختلف التخصصات

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1 – مساعد إداري ثالث:

– درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة «يُفضل خبرة 1 سنة».

2 – منسق إداري:

– درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.

– خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية ذات الصلة.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

1- مساعد إداري ثالث: ( اضغط هنا )

2- منسق إداري: ( اضغط هنا )

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