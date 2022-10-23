لأول مرة منذ 3 سنوات.. الدول العربية لم تسجل أي إصابة أو وفاة بكورونا أمس

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كشف موقع “وورلد ميترز” الأمريكي عن عدم وجود أي وفاة أو إصابة بكورونا في أي دولة عربية، أمس السبت، ولأول مرة منذ 3 سنوات تقريبًا.

وسجل العالم أكثر من 632.662.000 إصابة، ووفاة ما يزيد عن 6.581.000 منهم 171 ألف وفاة في الدول العربية فضلاً عن تسجيل أكثر من 13 مليون إصابة، وفقًا لصحيفة “المدينة” .

ولم يتم تسجيل أي وفاة وإصابة في أي دولة عربية أمس السبت، كما تعافى من الإصابات أكثر من 12 مليونا و500 ألف، فيما بقي ما يزيد عن 21 ألفًا تحت العلاج، بينهم 864 في حالة حرجة.

وكشفت بيانات “worldometer” اليوم الأحد، أن 14,582,732مصابًا بالعالم ما زالوا خاضعين لعلاج ما من “كوفيد-19” أو أحد توابعه، بينهم 38,568 بحالة حرجة.

أكثر 10 دول ابتلاها الوباء

أما أكثر 10 دول ابتلاها الوباء بالضرر، فهي: الولايات المتحدة والهند وفرنسا وألمانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا، حيث عانت وحدها من نصف عدد الإصابات والوفيات في العالم، حيث فتك الفيروس بأكثر من 3 ملايين و300 ألف من مواطنيها في 3 سنوات.

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