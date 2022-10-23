الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة في الرياض
«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة
«الموارد البشرية» تُحدّث إجراءات انقطاع العامل بالمنشآت الخاصة.. التفاصيل
أهم 4 أسئلة حول معاش الضمان الاجتماعي
«التدريب التقني» يُعلن بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمختلف التخصصات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الرئيس الصيني: العالم يحتاج لبكين ونخطط لـ 100 عام من الازدهار

الرئيس الصيني: العالم يحتاج لبكين ونخطط لـ 100 عام من الازدهار

الرئيس الصيني: العالم يحتاج لبكين ونخطط لـ 100 عام من الازدهار
١١:٥١:٠٣ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في أول تصريحات له بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بكين ستعمل على ضمان 100 عام جديدة من الازدهار.

الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة عالية

وأوضح أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة عالية وإمكانات كافية، ولديه مساحة للمناورة، لا يمكن فصل تطور الصين عن العالم والعالم يحتاج إلى الصين.

أربعون عامًا من التنمية والإصلاح

وأضاف أنه لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضًا بحاجة إلى الصين، وأنه بعد أكثر من أربعين عامًا من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، فإن بلاده حققت تنمية اقتصادية سريعة واستقرارًا اجتماعيًا بعيد الأمد.

وصباح اليوم تم الإعلان رسميًا عن فوز فاز الرئيس الصيني، شي جين بينج، بولاية ثالثة، وذلك بعد أن تم تجديد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي.

ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب

وأكد الحزب في ختام مؤتمره، “الموقع المحوري” أنه منح لشي جين بينج، بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب، حيث جاء في قرار تم تبنيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين.

وحسب «إندبندنت»، فقد دعا شي المندوبين في ختام المراسم التي جرت في قصر الشعب إلى التحلي بجرأة النضال من أجل النصر، معلنًا اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدمًا.

اختيار التشكيلة الجديدة للجنة المركزية

وأعلنت في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات، التشكيلة الجديدة للجنة المركزية التي هي بمثابة برلمان داخلي للحزب.

اقرأ أيضًا:

أخرجوه بالقوة.. لحظة طرد رئيس الصين الأسبق بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة

الكلمات الدلالية:
الرئيس الصيني الصين بكين شي جين بينج مؤتمر الحزب الشيوعي

مواد ذات صلة

المزيد
المفتي يحذر من إهمال الشباب وتركهم للفراغ

المفتي يحذر من إهمال الشباب وتركهم للفراغ

١٠:٣٤ م، الأثنين، ٠٩ مارس ٢٠١٥
العيسى يعتمد ضوابط نقل المعلمين ذوي الظروف الخاصة

العيسى يعتمد ضوابط نقل المعلمين ذوي الظروف الخاصة

٠٨:٤٩ م، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠١٦
رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب تكلف حكومتنا يومياً أكثر من 68 مليون دولار

رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب تكلف حكومتنا يومياً أكثر من 68 مليون دولار

٠٤:٠٥ م، الجمعة، ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
«هيئة الرياض» تحقق في ملابسات فيديو «فتاة النخيل مول»

«هيئة الرياض» تحقق في ملابسات فيديو «فتاة النخيل مول»

٠٨:٥٢ م، الأحد، ٠٧ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *