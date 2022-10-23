الرئيس الصيني: العالم يحتاج لبكين ونخطط لـ 100 عام من الازدهار

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في أول تصريحات له بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بكين ستعمل على ضمان 100 عام جديدة من الازدهار.

الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة عالية

وأوضح أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة عالية وإمكانات كافية، ولديه مساحة للمناورة، لا يمكن فصل تطور الصين عن العالم والعالم يحتاج إلى الصين.

أربعون عامًا من التنمية والإصلاح

وأضاف أنه لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضًا بحاجة إلى الصين، وأنه بعد أكثر من أربعين عامًا من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، فإن بلاده حققت تنمية اقتصادية سريعة واستقرارًا اجتماعيًا بعيد الأمد.

وصباح اليوم تم الإعلان رسميًا عن فوز فاز الرئيس الصيني، شي جين بينج، بولاية ثالثة، وذلك بعد أن تم تجديد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي.

ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب

وأكد الحزب في ختام مؤتمره، “الموقع المحوري” أنه منح لشي جين بينج، بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب، حيث جاء في قرار تم تبنيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين.

وحسب «إندبندنت»، فقد دعا شي المندوبين في ختام المراسم التي جرت في قصر الشعب إلى التحلي بجرأة النضال من أجل النصر، معلنًا اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدمًا.

اختيار التشكيلة الجديدة للجنة المركزية

وأعلنت في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات، التشكيلة الجديدة للجنة المركزية التي هي بمثابة برلمان داخلي للحزب.

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