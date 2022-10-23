تفاصيل ضبط 75 ألف قرص من الإمفيتامين والحشيش المخدر

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، بحوزته (75,849) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية أن الهيئة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إحباط تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص إمفيتامين.

وقالت الهيئة في حسابها على تويتر، إن “مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من (3.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والرقابة والجمارك”.

وأضافت أن الأقراص كانت مخبأة داخل شحنة “فلفل”، بحوزة (5) أشخاص.

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