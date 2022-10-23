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نشرت وزارة التنمية والموارد البشرية على حساب العناية بالعملاء بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، إنفوجرافا حول أهم 4 أسئلة حول معاش الضمان الاجتماعي.

والأسئلة الأربعة وإجاباتها هي:

السؤال: ما هي المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع الدفعة؟

الإجابة: المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع الدفعة هي 30 يوما من صدور الدفعة المالية، وعند تجاوز المدة المحددة للنظام فلن تظهر أيقونة تقديم شكوى مالية للمستفيد.

السؤال: هل يتم إيداع الدفعة المالية بأثر رجعي بعد قبول الاعتراض؟

الإجابة: عند دراسة الشكوى أو الاعتراض وقبولها يتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة، وحال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة التالية مباشرة.

السؤال: هل يشمل الضمان الاجتماعي السعودية المتزوجة من أجنبي؟ أم فقط الأرامل والمطلقات

الإجابة: نصت لائحة الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناه من شرط الجنسية السعودية، وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديين، وأبناء الأرملة أو المطلق السعودية من زوج غير سعودي، ولا يشمل السعودية المتزوجة من أجنبي.

السؤال: ما المقصود بالقبول النهائي للشكوى المالية، ومتى يتم صرف المبالغ بعد قبول الشكوى؟

الإجابة: بعد دراسة الشكوى المالية وظهور صحتها يتم قبولها نهائيا من قبل مشرف الشكاوى، وحال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض، يتم صرف المبلغ المستحق في الدفعة التالية مباشرة.

المدة المسوح بها لتقديم اعتراض

ووفق الإنفوجراف، فإن المدة المسوح بها لتقديم اعتراض على عدم نزول المبلغ المالي الخاص بالضمان الاجتماعي، هي 30 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة.

وبحسب الإنفوجراف، فإن الضمان الاجتماعي لا يشمل المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي.

وفي الأول من أغسطس الماضي، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صرف الضمان الاجتماعي المطور 2022، كدعم مخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة الدعم الحكومي التي جاءت استجابة لارتفاعات الأسعار العالمية، وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء.

آلية الاعتراض في نظام الضمان المطور:

وبينت الوزارة، أن مدة الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 2022 تكون خلال شهرين أي خلال 60 يومًا تقريبًا، مشيرة إلى أنه في حالة الإجابة برفض اعتراض، فهذا يعني أن الشخص غير مستوفٍ لشروط الأهلية.

أما في حالة الإجابة بالقبول فسيتم هنا صرف المعاش للمستحق، كما يمكن صرفه بأثر رجعي عن اﻷشهر التي لم يتم صرفه له، مؤكدة أن التقديم على اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور يكون من خلال عدة خطوات سهلة وميسرة.

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