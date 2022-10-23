أوكرانيا: تدمير 11 مسيرة روسية وإسقاط 3 مسيرات إيرانية جنوب البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية،أنها تمكنت من تدمير 11 مسيرة روسية في منطقة ميكولايف وإسقاط 3 مسيرات إيرانية الصنع جنوبي البلاد.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن هجمات صاروخية جديدة تستهدف البنية التحتية للطاقة الكهربائية في فولن شمال غربي أوكرانيا.

اعتراض 18 صاروخًا من أصل 33

وقال عمدة كييف: إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت عدة صواريخ روسية استهدفت العاصمة، وأنه تم اعتراض 18 صاروخًا من أصل 33 صاروخًا أطلقتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية.

روسيا تقوم بإبادة جماعية للأوكرانيين

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن الضربات على البنية التحتية الحيوية هي جزء من الإبادة الجماعية الروسية للأوكرانيين، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كثيرة من أوكرانيا بسبب القصف الروسي.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن كثيرًا من الضربات الجوية التي استهدفت أوكرانيا نفذت بطائرات مسيرة إيرانية.

وحذر رئيس الوزراء الأوكراني، من أن أوروبا قد تشهد موجات لجوء جديدة في حال استمر قصف روسيا لمنشآت الطاقة في البلاد.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنها ستمكن أوكرانيا في نهاية الأمر من الحصول على 18 مليار يورو من التمويل الأوروبي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت 3 مقرات للقيادة والتحكم تابعة بخاركيف وزابوروجيا ومخزن وقود في دنيبروبتروفسك، وأنها أحبطت محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعة خيرسون.

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