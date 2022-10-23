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لهذا السبب.. وزير الداخلية الكويتي يقرر وقف قوة شرطة داهمت منزل متهمين
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لهذا السبب.. وزير الداخلية الكويتي يقرر وقف قوة شرطة داهمت منزل متهمين

لهذا السبب.. وزير الداخلية الكويتي يقرر وقف قوة شرطة داهمت منزل متهمين

لهذا السبب.. وزير الداخلية الكويتي يقرر وقف قوة شرطة داهمت منزل متهمين
١٠:٤٧:٢٧ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أمر بإيقاف القوة المشاركة في عملية الضبط والمداهمة لحين الانتهاء من التحقيق.

وحسب صحيفة «الرأي»، فقد أضافت أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا قالت فيه إنه «بالإشارة لما تم تداوله في برامج التواصل الاجتماعي من قيام قوة من رجال مباحث خفر السواحل بعد أخذ إذن النيابة بمداهمة مسكن شخصين مشتبه بهما بتجارة المخدرات بمنطقة الجهراء، وقيام عدة أشخاص بعرقلة عملية ضبط المتهمين والتفتيش وتمكين المتهمين من الهرب».

وأكدت وزارة الداخلية بأن الكويت دولة مؤسسات وأنها ملتزمة بجميع الإجراءات القانونية وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ اللازم وفق القانون.

سقوط 3 آلاف مخالفة لوافدين خلال أسبوع

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة أن الإدارة العامة للمرور أحصت نحو 3 آلاف رخصة قيادة لوافدين مُخالفة للشروط، خلال الأسبوع الأول من عملها في مراجعة رخص الوافدين، حيث تم وضع «بلوك» عليها استعدادًا لسحبها نهائيًا بعد اكتشاف عدم مطابقتها للشروط المطلوبة.

الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للمرور الكويت تجارة المخدرات طلال الخالد وزير الداخلية الكويتي

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