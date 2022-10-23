تقنية نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم

تواصل – واس:

بدأت الكلية التقنية بنجران، اليوم الأحد، باستقبال الطلبات لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، الذي يستمر حتى الخميس المقبل.

وتقديم الطلبات يتم عبر بوابة قبولي https://adm.tvtc.gov.sa/registration

وقال عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، إن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية.

التخصصات المتاحة بالكلية

والتخصصات المتاحة هي، قسم الحاسب وتقنية المعلومات “تخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب، وتخصص تقنية الدعم الفني للحاسب وتخصص تقنية إدارة أنظمة الشبكات”، وقسم التقنية الإدارية والمالية “تخصص تقنيات الأعمال المكتبية وتخصص تقنيات محاسبية وتخصص تقنية التسويق والابتكار وتخصص تقنية الخدمات اللوجستية”.

كما يتاح التقديم في قسم التقنية الكهربائية “تخصص تقنية قوى كهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص تقنية التصنيع”، وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص تقنية المحركات والمركبات”.

وبيّن الصقري أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، داعياً الراغبين بالاطلاع على الشروط الدخول على الموقع.

اقرأ أيضًا:

تقنية تنومة تعلنُ مواعيدَ القبول للفصل التدريبي الثاني