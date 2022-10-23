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الصحة: احذر 4 عادات سيئة تصيبك بضغط الدم
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الصحة: احذر 4 عادات سيئة تصيبك بضغط الدم

الصحة: احذر 4 عادات سيئة تصيبك بضغط الدم

الصحة: احذر 4 عادات سيئة تصيبك بضغط الدم
١٠:٤٤:٤٥ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة التوعية الرئيسة بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأحد، عن 4 عادات سيئة قد تصيب الإنسان بضغط الدم.

عادات سيئة تصيب بضغط الدم

وقالت في حسابها على تويتر، إن تلك العادات والأسباب هي:

-زيادة الوزن.

-إهمال النشاط البدني.

-اضطراب النوم.

-التدخين.

وأوضحت أن كل هذه العوامل تزيد من فرص الإصابة بضغط الدم.

ومؤخرًا، كشفت أبحاث جديدة عن مشروب شائع له علاقة بزيادات حادة في ضغط الدم في غضون 30 دقيقة، فبصرف النظر عن قوته المهدئة وطعمه اللطيف، فقد تم ربط الشاي بمخاطر ارتفاع الضغط.

ووفقا للجمعية الأوروبية لضغط الدم، أوضح البحث أن تناول الشاي الأسود والأخضر يؤديان إلى ارتفاع حاد في الضغط على عكس الشائع عنهما.

وتوقع فريق البحث ملاحظة انخفاض ضغط الدم المرتفع بعد تناول هذه المشروبات، ومع ذلك أحدثت الدراسة منعطفًا غير متوقع، فالمشروبان الشائعان يؤديان بدلاً من ذلك إلى “ارتفاع حاد”.

وارتفاع ضغط الدم هو نقطة انطلاق لحالات الطوارئ التي تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، في حين أن الشاي يتم تناوله على نطاق واسع لفوائده الصحية، لكن يمكن أن يتسبب في تطورات خطيرة خاصة بضغط الدم.

اقرأ أيضًا:

مشروب شائع يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال 30 دقيقة

الكلمات الدلالية:
ارتفاع ضغط الدم التدخين ضغط الدم وزارة الصحة

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