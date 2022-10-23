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«حساب المواطن» يكشف مفاجأة حول الدعم السكني ومكافأة طلاب مدارس تحفيظ القرآن

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«حساب المواطن» يكشف مفاجأة حول الدعم السكني ومكافأة طلاب مدارس تحفيظ القرآن

«حساب المواطن» يكشف مفاجأة حول الدعم السكني ومكافأة طلاب مدارس تحفيظ القرآن

«حساب المواطن» يكشف مفاجأة حول الدعم السكني ومكافأة طلاب مدارس تحفيظ القرآن
١٠:٢٥:٤٧ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها. مؤكدًا أنه لا يتم الإفصاح عن «الدعم السكني» من ضمن مصادر الدخل.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه لابد من الإفصاح عن مكافأة الطلاب وذلك باختيار:

1 –  الحالة الوظيفية «طالب».

2 – نوع الدخل «غير ذلك».

3 – مصدر الدخل «برنامج دعم حكومي».

وعن مكافأة للتابع «طالب»، أوضح حساب خدمة المستفيدين أنه لابد من الإفصاح عنها باختيار الحالة الوظيفية للتابع «طالب» من خلال:

1 –  أيقونة «بيانات التابعين».

2 – ثم الانتقال إلى أيقونة «الإفصاح عن الدخل».

3 – الضغط على «إضافة دخل».

4 –  اختيار اسم التابع والإفصاح عن المكافأة باختيار نوع الدخل «غير ذلك»، ومصدر الدخل «برنامج دعم حكومي».

جاء ذلك خلال رد البرنامج على سؤال أحد المستفيدين، حول كيفية الإفصاح عن مكافأة الطلاب عموما وطلاب مدارس تحفيظ القرآن خصوصًا، مع ضرورة توضيح مكافأة للتابع «طالب»، بتأكيده أن لابد من الإفصاح عنهما ضمن متطلبات برنامج حساب المواطن.

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الكلمات الدلالية:
الدعم السكني حساب المواطن مدارس تحفيظ القرآن مكافأة طلاب

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