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هل يمكن أداء الاختبار رغم عدم وصول رسالة تأكيد؟ «تقويم التعليم» تجيب

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هل يمكن أداء الاختبار رغم عدم وصول رسالة تأكيد؟ «تقويم التعليم» تجيب

هل يمكن أداء الاختبار رغم عدم وصول رسالة تأكيد؟ «تقويم التعليم» تجيب

هل يمكن أداء الاختبار رغم عدم وصول رسالة تأكيد؟ «تقويم التعليم» تجيب
١٠:٢٠:٢٥ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، أنه يمكن لمن لم تصله رسالة تأكيد اختبار الرخصة، أن يتوجه إلى مقر عقد الاختبار قبل الموعد بنصف ساعة، ويمكنه تأديته حال وجود مقعد شاغر.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله عن كيفية أداء الاختبار رغم أنه دفع رسوم الاختبار ولم تصله رسالة تأكيد.

وقال السائل: سجلت منذ 3 أسابيع ولم تصلني حتى الآن رسالة تأكيد كما أني سددت، فإذا جاء وقت الاختبار ولم تصل الرسالة ماذا أفعل؟.

وجاء الرد كالتالي: “في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة”.

وأضافت الهيئة في ردها: “وإذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار، ومازالت حالتك على قائمة الانتظار، فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة”.

نبذة عن الاختبار

و​​​​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

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