جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 243 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 243 وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بنظام التعاقد.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الوثائق المطلوبة:

– الهوية الوطنية.

– الـمؤهل العلمي المطلوب.

– الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.

– السـيرة الذاتية.

– شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.

طريقة ورابط التقديم: ( اضغط هنا )

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