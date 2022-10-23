أعلاها 38 درجة.. الحرارة تنخفض بشكل تدريجي في أنحاء المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة والدمام والأحساء وحفر الباطن، و37 درجة في المدينة المنورة وجازان ورفحاء، و36 درجة في جدة، و35 درجة في بريدة والقنفذة وينبع والعلا والخرج، و34 درجة في الرياض.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها والباحة 26 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء، مشيرًا أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على الشمالية والمرتفعات، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وغرب المنقطة الوسطى.

تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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