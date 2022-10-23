الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الراتب 5 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بالمجلس الثقافي البريطاني لمختلف المؤهلات
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. عيار 21 يسجل 175 ريالاً
بالإنفوجراف.. 7 أماكن يحظر تركيب كاميرات المراقبة فيها
خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
يعاني منها 70 مليون شخص في العالم.. نصائح للتخلص تدريجيًا من «التأتأة»
رسالة أمريكية عاجلة لإيران: أوقفوا قتل شعبكم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الراتب 5 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بالمجلس الثقافي البريطاني لمختلف المؤهلات

الراتب 5 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بالمجلس الثقافي البريطاني لمختلف المؤهلات

الراتب 5 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بالمجلس الثقافي البريطاني لمختلف المؤهلات
٠٩:٣٨:٢١ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الثقافي البريطاني بالرياض عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفق الشروط والمتطلبات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مسؤول العلاقات الحكومية.

* الوصف الوظيفي:

– تقديم خدمات دعم فعالة لجميع الموظفين العاملين في المملكة في أنشطتهم اليومية فيما يتعلق بالشؤون والخدمات الحكومية، ولضمان تقديم الخدمات المهنية في الوقت المناسب إلى المجلس الثقافي البريطاني وموظفيه للامتثال لسياسات وإرشادات الموارد البشرية.

* المؤهلات والخبرة:

– إتقان اللغة الإنجليزية وكذلك العربية «كتابة وتحدثًا»، مع شهادة مع تخصص في إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العامة أو القانون أو خبرة معادلة.

– ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في إدارة العلاقات الحكومية في منظمة متعددة الثقافات، مع مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر باستخدام Microsoft Office والكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية، ومعرفة نظام SAP باستخدام وظيفة الشراء.

نبذة عن المجلس الثقافي:

تقدم مراكز تعليم المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية تدريبًا على اللغة الإنجليزية في الرياض وجدة والخبر لآلاف من الشبان والشابات السعوديين كل عام في مقرنا الخاص وخارج الموقع في الشركات وفي معاهد التدريب.

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع علي التفاصيل (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

لحملة جميع المؤهلات.. أرامكو تعلن عن 410 وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الكلمات الدلالية:
الرياض المجلس الثقافي البريطاني حملة الدبلوم وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«شؤون الحرمين» تُوقِّع مذكرة تعاون مع «هيئة الأمر بالمعروف»

«شؤون الحرمين» تُوقِّع مذكرة تعاون مع «هيئة الأمر بالمعروف»

٠٨:١٠ م، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠١٧
مصادر لـ«تواصل»: «التعليم» تسمح للمكاتب الدعوية باستخدام المدارس لممارسة أنشطتها

مصادر لـ«تواصل»: «التعليم» تسمح للمكاتب الدعوية باستخدام المدارس لممارسة أنشطتها

٠٨:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧
“هيئة العقار”: العقود في نظام الوساطة العقارية تحفظ حقوق المتعاملين وتحدد واجبات الأطراف

“هيئة العقار”: العقود في نظام الوساطة العقارية تحفظ حقوق المتعاملين وتحدد واجبات الأطراف

١٠:٥١ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان وتنصح بعدم السفر إليها

البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان وتنصح بعدم السفر إليها

١١:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *