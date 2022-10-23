الراتب 5 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بالمجلس الثقافي البريطاني لمختلف المؤهلات

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أعلن المجلس الثقافي البريطاني بالرياض عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفق الشروط والمتطلبات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مسؤول العلاقات الحكومية.

* الوصف الوظيفي:

– تقديم خدمات دعم فعالة لجميع الموظفين العاملين في المملكة في أنشطتهم اليومية فيما يتعلق بالشؤون والخدمات الحكومية، ولضمان تقديم الخدمات المهنية في الوقت المناسب إلى المجلس الثقافي البريطاني وموظفيه للامتثال لسياسات وإرشادات الموارد البشرية.

* المؤهلات والخبرة:

– إتقان اللغة الإنجليزية وكذلك العربية «كتابة وتحدثًا»، مع شهادة مع تخصص في إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العامة أو القانون أو خبرة معادلة.

– ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في إدارة العلاقات الحكومية في منظمة متعددة الثقافات، مع مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر باستخدام Microsoft Office والكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية، ومعرفة نظام SAP باستخدام وظيفة الشراء.

نبذة عن المجلس الثقافي:

تقدم مراكز تعليم المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية تدريبًا على اللغة الإنجليزية في الرياض وجدة والخبر لآلاف من الشبان والشابات السعوديين كل عام في مقرنا الخاص وخارج الموقع في الشركات وفي معاهد التدريب.

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع علي التفاصيل (اضغط هنا).

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