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خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
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خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
٠٩:٢٥:١٠ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على الشمالية والمرتفعات، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وغرب المنطقة الوسطى.

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تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

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استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أجواء معتدلة الحصيني حالة الطقس خريطة الأمطار رياح نشطة

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