ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. عيار 21 يسجل 175 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد 23 من أكتوبر 2022، وسجل عيار 24 حوالي 200.52 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 183.82 ريال.

عيار 21 يسجل 175.46 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 175.46 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 150.40 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.97 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.26 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6236 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1404 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 200,524 ريالاً.

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