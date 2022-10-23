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«البيئة والمياه»: رصد 91 مليار ريال للاستثمار في القطاع الزراعي
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«البيئة والمياه»: رصد 91 مليار ريال للاستثمار في القطاع الزراعي

«البيئة والمياه»: رصد 91 مليار ريال للاستثمار في القطاع الزراعي

«البيئة والمياه»: رصد 91 مليار ريال للاستثمار في القطاع الزراعي
٠٩:٤٧:٠٢ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد العيادة، عن رصد 91 مليار ريال لتطوير الاستثمار في القطاع الزراعي خلال العشر سنوات القادمة.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، على هامش إقامة المعرض السعودي الزراعي.

الثروة الحيوانية

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، إن إجمالي إسهام قطاع الثروة الحيوانية في الناتج المحلي فاق الـ17 مليار ريال في 2020.

وأضاف خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان «ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية»: بلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة نحو 27 مليون رأس.

وبين أن الثروة الحيوانية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الحاجات من البروتين الحيواني.

ولفت إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة 12% منذ عام 2016، وشهد إنتاج الدواجن نمواً كبيراً، بمعدل سنوي 10% منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل إلى 85% في 2030.

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الكلمات الدلالية:
الاستثمار الزراعي الثروة الحيوانية قطاع الزراعة واردات الدواجن

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