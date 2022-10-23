رسالة أمريكية عاجلة لإيران: أوقفوا قتل شعبكم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رسالة شديدة اللهجة لإيران تضمنت ضرورة وقف قتل المتظاهرين السلميين، قائلة: «أوقفوا قتل شعبكم».

وأشارت إلى أن العالم يراقب احتجاجات إيران، وشجاعة الشباب الإيرانيين وخاصة النساء اللواتي يدافعن عن حقوقهن الأساسية رغم الأخطار القائمة.

وأوضحت في تصريحات لها، أنها تنفي أن تكون واشنطن بعثت رسائل إلى إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي، مطالبة طهران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا.

وأعلن البيت الأبيض، أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي ومديرة مجلس سياسة النوع الاجتماعي في الحكومة الأمريكية التقوا مع نشطاء وخبراء إيرانيين لمناقشة وجهات نظرهم حول كيفية دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين في إيران.

رئيس أوكرانيا يهاجم إيران

في الوقت نفسه، هاجم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إيران بشدة بسبب دعمها للنظام الروسي بالطائرات المسيرة، مؤكدًا أن إيران تجني أموالاً ملطخة بالدماء، من خلال تزويدها لروسيا بالطائرات المسيرة.

إيران تكذب بشأن نفيها بيع طائرات مسيرة لروسيا

وأضاف أن إيران تكذب، بشأن نفيها بيع طائرات مسيرة لروسيا، موضحا أن هناك اتفاقًا لبيع آلاف المسيرات لموسكو، لافتًا إلى أن إيران تزود الروس بالطائرات المسيرة التي تساعدهم على قتل الأوكرانيين، وأن هذا هو اتفاقهم من أجل المال الدموي الذي تكسبه طهران.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن عدد المشاركين في مظاهرات الإيرانيين في العاصمة الألمانية، أمس وصل إلى نحو 100 ألف شخص، وأنه تزامنًا مع هذه المظاهرات، نظم الإيرانيون في عدد من المدن العالمية الأخرى، تجمعات احتجاجية دعما للانتفاضة الشعبية داخل إيران.

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