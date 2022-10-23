يعاني منها 70 مليون شخص في العالم.. نصائح للتخلص تدريجيًا من «التأتأة»

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قال خبراء، إن اضطراب التأتأة الذي يتسبب في تكرار الأصوات والكلمات والوقفات والإطالة في الأصوات، يصيب 70 مليون شخص حول العالم، لكن هناك عدة نصائح للعلاج.

اليوم العالمي للتأتأة

ويوافق الثاني والعشرين من أكتوبر اليوم العالمي للتأتأة، وهو اضطراب يمس سلاسة تدفق الكلام وإيقاعه بأعراض منها تكرار الأصوات والكلمات والوقفات والإطالة في الأصوات، ولها أعراض ثانوية جسدية ولغوية وسلوكية.

ويوجد عدد من المسميات التي درج استخدامها للإشارة للتأتأة مثل التلعثم أو اللجلجة وجميعها ترمز إلى الاضطراب نفسه.

وعن أساليب علاج التأتأة، قال أخصائي اضطرابات التخاطب والبلع د عبدالحكيم بن معمر، لصحيفة “اليوم” إنها كالتالي:

-كن رفيقًا لمن لديه تأتأة في كلامه بحسن الاستماع له وعدم مقاطعته.

-كن رفيقًا له بعد إتمام كلامه وترك مساحة كافية له للتعبير عن بما بداخله.

-كن رفيقًا له بتواصلك البصري أثناء حديثه حتى لا تصّعب عليه تواصله ورسالته.

-كن رفيقًا له بعدم السخرية منه وبنشر الحقائق عن التأتأة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين أفراد المجتمع.

– كن رفيقًا له بعدم إطلاق الأحكام عليه أو تمييزه فقط لكونه لديه اضطراب في كلامه.

-كن رفيقًا له حتى يتألق ويكون فردً ناجحًا منتجًا لوطنه ومجتمعه.

ووفق المختصة في أمراض النطق واللغة بجامعة جدة د. غادة غازي الحربي، فإن الاحتفاء باليوم العالمي للتأتأة يعد فرصة للفت انتباه المجتمع حول هذا الاضطراب الذي يصيب 70 مليون شخص حول العالم.

ما هي التأتأة؟

والتأتأة هي اضطراب عند خروج الكلام والتحدث، حيث يجد المصاب صعوبة في النطق، وقد تكون أسوأ عندما يكون الشخص متحمسًا، أو متعبًا، أو تحت ضغط.

وتبدأ التأتأة عادة في عمر السنتين والخمس سنوات، أما إذا كانت لفترة أطول فتحتاج إلى تدخل، ولا تزال الأسباب الدقيقة لحدوثها غير معروفة، لكن قد ترجع إلى عدة عوامل، كما أنه توجد علاجات فعالة؛ لمساعدة المصاب على تحسين النطق.

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