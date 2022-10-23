32 % يحملون الجين الخاص بها .. ماذا تعرف عن “الثلاسيميا”؟

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كشف طبيب استشاري عن قيام وزارة الصحة بحصر أعداد مرضى «الثلاسيميا» وأمراض الدم الوراثية الأخرى، الذي أثبتت إحصائيات فحص ما قبل الزواج في المملكة عام 2018 حمل 32% من المتقدمين للجين المسؤول عن المرض.

وقال استشاري أمراض الدم ورئيس مركز أمراض الدم الوراثية بمستشفى القطيف المركزي د. عبدالله آل زايد، لصحيفة “اليوم”، إنه لا توجد إحصائيات حديثة عن نسبة انتشار المرض في المملكة.

بارقة أمل للعلاج

وأوضح أن مجرد وجود الجين لا يعني بالضرورة الإصابة بالثلاسيميا، وأن المملكة واحدة من أعلى الدول، انتشارًا للمرض في العالم، وتتراوح النسبة من 0.4% في المنطقة الشمالية إلى 5.9% في المنطقة الشرقية.

ووفق المتحدث، فإن هناك بارقة أمل في علاج مصابي الثلاسيميا من نوع «بيتا»، المعتمدين على نقل الدم، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج جيني قائم على علاج المرضى البالغين والأطفال المصابين من عمر 12 سنة فأكبر.

وبين أن العلاج اليوم مقتصر على المصابين بنوع «بيتا»، إذ أظهرت النتائج أن العلاج قلل أو ألغى الحاجة إلى عمليات نقل الدم على المدى الطويل، دون أية أعراض سلبية خطيرة تتعلق بالمنتج الدوائي.

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