الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
الراتب 5 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بالمجلس الثقافي البريطاني لمختلف المؤهلات
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. عيار 21 يسجل 175 ريالاً
بالإنفوجراف.. 7 أماكن يحظر تركيب كاميرات المراقبة فيها
خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
يعاني منها 70 مليون شخص في العالم.. نصائح للتخلص تدريجيًا من «التأتأة»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

32 % يحملون الجين الخاص بها .. ماذا تعرف عن “الثلاسيميا”؟

32 % يحملون الجين الخاص بها .. ماذا تعرف عن “الثلاسيميا”؟

32 % يحملون الجين الخاص بها .. ماذا تعرف عن “الثلاسيميا”؟
٠٨:٤٢:٢١ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف طبيب استشاري عن قيام وزارة الصحة بحصر أعداد مرضى «الثلاسيميا» وأمراض الدم الوراثية الأخرى، الذي أثبتت إحصائيات فحص ما قبل الزواج في المملكة عام 2018 حمل 32% من المتقدمين للجين المسؤول عن المرض.

وقال استشاري أمراض الدم ورئيس مركز أمراض الدم الوراثية بمستشفى القطيف المركزي د. عبدالله آل زايد، لصحيفة “اليوم”، إنه لا توجد إحصائيات حديثة عن نسبة انتشار المرض في المملكة.

بارقة أمل للعلاج

وأوضح أن مجرد وجود الجين لا يعني بالضرورة الإصابة بالثلاسيميا، وأن المملكة واحدة من أعلى الدول، انتشارًا للمرض في العالم، وتتراوح النسبة من 0.4% في المنطقة الشمالية إلى 5.9% في المنطقة الشرقية.

ووفق المتحدث، فإن هناك بارقة أمل في علاج مصابي الثلاسيميا من نوع «بيتا»، المعتمدين على نقل الدم، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج جيني قائم على علاج المرضى البالغين والأطفال المصابين من عمر 12 سنة فأكبر.

وبين أن العلاج اليوم مقتصر على المصابين بنوع «بيتا»، إذ أظهرت النتائج أن العلاج قلل أو ألغى الحاجة إلى عمليات نقل الدم على المدى الطويل، دون أية أعراض سلبية خطيرة تتعلق بالمنتج الدوائي.

اقرأ أيضًا:

“الصحة”: صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر 6 أشهر

الكلمات الدلالية:
أمراض الدم الإصابة بالثلاسيميا الثلاسيميا علاج الثلاسيميا

مواد ذات صلة

المزيد
‫رسالة «صارمة» من مواطنات لصحيفة أمريكية طلبت آراءهن عن الحياة بالمملكة‬

‫رسالة «صارمة» من مواطنات لصحيفة أمريكية طلبت آراءهن عن الحياة بالمملكة‬

١٠:٠٨ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
«الإنذار المبكر»: تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب على عسير والباحة

«الإنذار المبكر»: تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب على عسير والباحة

١٢:٣٧ ص، السبت، ٠٧ يناير ٢٠١٧
رابطة العالم الإسلامي تناشد المجتمع الدولي مساعدة اللاجئين السوريين

رابطة العالم الإسلامي تناشد المجتمع الدولي مساعدة اللاجئين السوريين

١١:٠٧ ص، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
موجز الصباح: الكشف عن أضخم شبكة تجسس إيرانية بالمملكة.. وانطلاق أكبر مركز أمني للبلاغات

موجز الصباح: الكشف عن أضخم شبكة تجسس إيرانية بالمملكة.. وانطلاق أكبر مركز أمني للبلاغات

٠٩:٤٥ ص، الأحد، ١٥ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *