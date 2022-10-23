التعليم: التصوير في المدارس مسموح بهذه الشروط

تواصل – فريق التحرير:

سمحت وزارة التعليم بتصوير فعاليات وأنشطة ومسابقات ومنجزات المدرسة، وذلك بموجب خطاب تكليف رسمي من مدير المدرسة يسند المهمة للمنسق الإعلامي حصراً.

كانت الوزارة قد منعت تصوير الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، إلا بموجب إذن خطي من مدير المدرسة، ووفق نموذج معد لذلك، وبعد إشعار المنسق الإعلامي للمدرسة والتنسيق معه.

شروط التقاط الصور داخل المدارس:

1- أخذ موافقة خطية من أولياء الأمور على تصوير أبنائهم في جميع المراحل الدراسية وبناتهم في المرحلة الابتدائية، خلال الفعاليات والمناسبات والنشاطات الصفية بداية كل عام دراسي، مع السماح كذلك بتصوير منتجات وأعمال الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

2- منع تصوير الطلاب والطالبات ونشر صورهم في الحسابات الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة وضع لوحة بارزة على مدخل كل مدرسة تشير إلى منع التصوير إلا بعد الحصول على إذن رسمي بموجب الصيغة المرفقة في الدليل.

3- منع التصوير داخل المدارس من قبل جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة الإعلام التربوي في إدارة التعليم، مع التأكيد على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي رسمي من قبل وزارة الإعلام، أو ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو تعليمية.

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