الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
التعليم: التصوير في المدارس مسموح بهذه الشروط
يبدأ الأحد.. تفاصيل ومواعيد الدوام الشتوي في مدارس الرياض
تسجيل نادر.. نصائح نفيسة في تربية الأولاد للشيخ العثيمين رحمه الله
تحذير صادم في بداية الشتاء.. زيادة فيتامين سي تسبب العقم (فيديو)
رسميًا.. الرئيس الصيني شي جين بينج يفوز بولاية ثالثة
الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

التعليم: التصوير في المدارس مسموح بهذه الشروط

التعليم: التصوير في المدارس مسموح بهذه الشروط

التعليم: التصوير في المدارس مسموح بهذه الشروط
٠٨:٣١:٤١ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سمحت وزارة التعليم بتصوير فعاليات وأنشطة ومسابقات ومنجزات المدرسة، وذلك بموجب خطاب تكليف رسمي من مدير المدرسة يسند المهمة للمنسق الإعلامي حصراً.

كانت الوزارة قد منعت تصوير الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، إلا بموجب إذن خطي من مدير المدرسة، ووفق نموذج معد لذلك، وبعد إشعار المنسق الإعلامي للمدرسة والتنسيق معه.

شروط التقاط الصور داخل المدارس:

1- أخذ موافقة خطية من أولياء الأمور على تصوير أبنائهم في جميع المراحل الدراسية وبناتهم في المرحلة الابتدائية، خلال الفعاليات والمناسبات والنشاطات الصفية بداية كل عام دراسي، مع السماح كذلك بتصوير منتجات وأعمال الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

2- منع تصوير الطلاب والطالبات ونشر صورهم في الحسابات الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة وضع لوحة بارزة على مدخل كل مدرسة تشير إلى منع التصوير إلا بعد الحصول على إذن رسمي بموجب الصيغة المرفقة في الدليل.

3- منع التصوير داخل المدارس من قبل جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة الإعلام التربوي في إدارة التعليم، مع التأكيد على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي رسمي من قبل وزارة الإعلام، أو ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو تعليمية.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع التاسع

الكلمات الدلالية:
التصوير داخل المدارس التصوير في المدارس التعليم وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
700 ألف حاج يصلون المدينة لزيارة المسجد النبوي

700 ألف حاج يصلون المدينة لزيارة المسجد النبوي

٠٢:٢١ م، الخميس، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٤
ولي العهد: إيران تسعى لتسيس «الحج» وتحويله إلى شعارات تخالف تعاليم الإسلام

ولي العهد: إيران تسعى لتسيس «الحج» وتحويله إلى شعارات تخالف تعاليم الإسلام

٠٩:٢٣ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦
الأحد المقبل.. «التعليم» تتيح تعديل رغبات المتقدمين لحركة النقل الخارجي

الأحد المقبل.. «التعليم» تتيح تعديل رغبات المتقدمين لحركة النقل الخارجي

٠٩:١٣ ص، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧
الصندوق العقاري يُودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” 

الصندوق العقاري يُودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” 

١٢:٠٦ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *