بالإنفوجراف.. 7 أماكن يحظر تركيب كاميرات المراقبة فيها

تواصل – فريق التحرير:

حظر قرار لمجلس الوزراء تركيب كاميرات المراقبة في 7 أماكن رئيسة.

وفي “إنفوجراف” لصحيفة تواصل، نوضح هذه الأماكن التي يحظر تركيب كاميرات المراقبة فيها وهي كالتالي:

1-غرف الكشف الطبي.

2- غرف العلاج الطبيعي.

3- غرف تبديل الملابس.

4- دورات المياه .

5- الصالونات والأندية النسائية.

6- غرف إجراء العمليات الطبية .

7- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى.

وفي 27 سبتمبر الماضي، وافق “مجلس الوزراء” على القرار الخاص بإلزام عدد من الجهات بتركيب كاميرات مراقبة في مبانيها.

ويُقصد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وضع أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة.

أين سيتم وضعها؟

وتم إلزام نحو 22 جهة بما فيها “المدارس والجامعات وكافة المنشآت الصحية العامة والخاصة والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات بتركيب كاميرات مراقبة”.

ويستهدف نظام كاميرات المراقبة الأمنية “الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب”.

كما يستهدف “المنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية”.

ويشمل القرار “وسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعدة لاستقبال الزوار”، وأي موقع أو نشاط أو مرفق “ترى وزارة الداخلية إضافته”.

استثناءات

وتم حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في 7 أماكن كما يتضح من هذا الإنفوجراف.