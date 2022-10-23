يبدأ الأحد.. تفاصيل ومواعيد الدوام الشتوي في مدارس الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، بدء تطبيق التوقيت الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي في جميع مدارس المنطقة، الأحد القادم (05 / 04 / 1444هـ)، الموافق 2022/10/30م.

ووفق الإدارة، يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (الـ06:45) السادسة و45 دقيقة صباحاً، فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (الـ07.00) السابعة صباحاً.

التوقيت الشتوي 4 أشهر

ويستمر التوقيت الشتوي 4 أشهر و25 يوماً إلى 1444/08/30هـ، الموافق 2023/03/22م، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي السياق، يبدأ توقيت الدوام الدراسي الخاص بشهر رمضان المبارك 1444/09/01هـ الموافق 2023/03/23م، وفيه تكون بداية الحصة الأولى في تمام التاسعة صباحاً، ويستمر إلى يوم 22 من الشهر الفضيل الموافق 2023/04/13م.

ومن المقرر أن يعود توقيت الدوام الصيفي يوم السادس من شهر شوال المقبل 1444/10/06هـ، الموافق 2023/04/26م.

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