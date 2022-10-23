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رسميًا.. الرئيس الصيني شي جين بينج يفوز بولاية ثالثة
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رسميًا.. الرئيس الصيني شي جين بينج يفوز بولاية ثالثة

رسميًا.. الرئيس الصيني شي جين بينج يفوز بولاية ثالثة

رسميًا.. الرئيس الصيني شي جين بينج يفوز بولاية ثالثة
٠٧:٥٤:٣٢ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فاز الرئيس الصيني، شي جين بينج، بولاية ثالثة، مؤكدًا أنه تم تجديد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي.

ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب

وأكد الحزب في ختام مؤتمره، “الموقع المحوري” لشي جين بينج عشية منحه بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب.

وجاء في قرار تم تبنيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب بأن يدعم الأعضاء، البالغ عددهم نحو 97 مليونًا، الموقع المحوري للرفيق شي جين بينج داخل اللجنة المركزية وعموم الحزب.

وحسب «إندبندنت»، فقد دعا شي المندوبين في ختام المراسم التي جرت في قصر الشعب إلى التحلي بجرأة النضال من أجل النصر، معلناً اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدمًا.

اختيار التشكيلة الجديدة للجنة المركزية

وأعلنت في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات، التشكيلة الجديدة للجنة المركزية التي هي بمثابة برلمان داخلي للحزب.

ولا تتضمن قائمة الأعضاء التي نشرتها وكالة أنباء الصين، الجديدة أربعة من كبار وجوه الحزب الشيوعي، بينهم رئيس الوزراء الحالي، لي كه تشيانج الذي سيغادر مهماته في مارس المقبل.

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الكلمات الدلالية:
الحزب الشيوعي الصيني الرئيس الصيني الصين شي جين بينج ولاية ثالثة

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