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تحذير صادم في بداية الشتاء.. زيادة فيتامين سي تسبب العقم (فيديو)
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تحذير صادم في بداية الشتاء.. زيادة فيتامين سي تسبب العقم (فيديو)

تحذير صادم في بداية الشتاء.. زيادة فيتامين سي تسبب العقم (فيديو)

تحذير صادم في بداية الشتاء.. زيادة فيتامين سي تسبب العقم (فيديو)
٠٧:٥٩:٥٣ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الاستشاري المصري، محمد رفعت، من الإفراط في تناول فيتامين سي ونحن مقبلون على فصل الشتاء، لأن زيادته خطرٌ على صحة الإنسان وقد تسبب العقم.

الإفراط في تناول فيتامين سي

وأوضح في حديثه للقناة الأولى المصرية، أن فيتامين سي يساعد الجسم على امتصاص فيتامين إيه المسؤول عن النمو والإنجاب، في حين أنه إذا زاد عن حده يمنع امتصاصه، ما قد يسبب العقم.

ولفت إلى أن الفيتامينات نوعان، الأول هي الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والثاني الفيتامينات التي تذوب في الماء.

وأضاف أن من الفيتامينات التي تذوب في الدهون فيتامين إيه، وهو ضروري للإنجاب والنمو والعيون والبشرة والشعر.

ولفت إلى أنه يساعد الجسم على مقاومة الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن الأطعمة الغنية به هي: الكبد، والأسماك، والبيض، واللبن، والخضراوات، والفواكه الملونة.

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الكلمات الدلالية:
الإنجاب العقم زيادة فيتامين سي فيتامين سي

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